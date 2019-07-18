Kars’ta Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kars’ta tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kars’ta tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Kars-Digor-Iğdır Karayolu ile Kars-Erzurum Karayolu’nun Bölge Trafik Kavşağında meydana geldi. Abdülkadir Adıgüzel idaresindeki 04 D 4116 kamyonet ile İran plakalı tır çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle tır devrilirken, kamyonette ise sürücü ve yolcular sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Abdülkadir Adıgüzel, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonete sıkışan O.B., S.Ç., İ.K. ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
(Işık Çapanoğlu /İHA)
|İmsak
|03:39
|Güneş
|05:27
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:56
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|22:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|69
|2. Başakşehir
|34
|67
|3. Beşiktaş
|34
|65
|4. Trabzonspor
|34
|63
|5. Malatyaspor
|34
|47
|6. Fenerbahçe
|34
|46
|7. Antalyaspor
|34
|45
|8. Konyaspor
|34
|44
|9. Alanyaspor
|34
|44
|10. Kayserispor
|34
|41
|11. Çaykur Rizespor
|34
|41
|12. Sivasspor
|34
|41
|13. Ankaragücü
|34
|40
|14. Kasımpaşa
|34
|39
|15. Göztepe
|34
|38
|16. Bursaspor
|34
|37
|17. Erzurum BB
|34
|35
|18. Akhisar Bld.Spor
|34
|27
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|34
|72
|2. Gençlerbirliği
|34
|70
|3. Hatayspor
|34
|67
|4. Osmanlıspor
|34
|62
|5. Gazişehir Gaziantep
|34
|59
|6. Adana Demirspor
|34
|58
|7. Altınordu
|34
|57
|8. Ümraniye
|34
|53
|9. Boluspor
|34
|49
|10. Altay
|34
|47
|11. İstanbulspor
|34
|43
|12. Adanaspor
|34
|37
|13. Giresunspor
|34
|36
|14. Eskişehirspor
|34
|35
|15. Balıkesirspor
|34
|34
|16. Afjet Afyonspor
|34
|30
|17. Elazığspor
|34
|25
|18. Karabükspor
|34
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|98
|2. Liverpool
|38
|97
|3. Chelsea
|38
|72
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|70
|6. M. United
|38
|66
|7. Wolverhampton
|38
|57
|8. Everton
|38
|54
|9. Leicester City
|38
|52
|10. West Ham
|38
|52
|11. Watford
|38
|50
|12. Crystal Palace
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|45
|14. Bournemouth
|38
|45
|15. Burnley
|38
|40
|16. Southampton
|38
|39
|17. Brighton
|38
|36
|18. Cardiff City
|38
|34
|19. Fulham
|38
|26
|20. Huddersfield
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|87
|2. Atlético Madrid
|38
|76
|3. Real Madrid
|38
|68
|4. Valencia
|38
|61
|5. Getafe
|38
|59
|6. Sevilla
|38
|59
|7. Espanyol
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|53
|9. Real Sociedad
|38
|50
|10. Real Betis
|38
|50
|11. Deportivo Alaves
|38
|50
|12. Eibar
|38
|47
|13. Leganés
|38
|45
|14. Villarreal
|38
|44
|15. Levante
|38
|44
|16. Real Valladolid
|38
|41
|17. Celta de Vigo
|38
|41
|18. Girona
|38
|37
|19. Huesca
|38
|33
|20. Rayo Vallecano
|38
|32