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Kartal Anadolu Adliyesi savaş alanına döndü
Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’nda duruşma sonrasında iki grup arasında kavga çıktı. Sandalyeler ve çöp kovalarının havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Asayiş 03.10.2019, 18:08
Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’nda duruşma sonrasında iki grup arasında kavga çıktı. Sandalyeler ve çöp kovalarının havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Kavgada, yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.(İHA)
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