Son Dakika
El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek
Barış Pınarı Harekâtı başarıyla devam ediyor
TSK, Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Askeri araçlardan oluşan konvoy Tel Abyad'a geçiş yaptı
Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

Kartal'da silahlı kavga

Anadolu Adalet Sarayı yakınında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Asayiş 10.10.2019, 10:28 10.10.2019, 11:46
Kartal'da silahlı kavga
banner63

İSTANBUL (AA) - Anadolu Adalet Sarayı yakınında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı.

Ekipler, silahlı kavga nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapattı. Buradan adliyenin otoparkına giriş yapılan kapı da güvenlik şeridi çekilerek girişlere kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#istanbul #asayiş #kartal #silahlı kavga
Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@