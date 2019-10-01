Son Dakika
Kahramankazan, çınarlarını unutmadı
İş dünyasından elektriğe zam öfkesi
Mercedes-Benz Fashion Week 8 Ekim'de başlıyor
İstanbul’da halk otobüsü kaza yaptı
Tehlikeli madde taşımacılığı için işbirliği protokolü
Sabancı Vakfı bursları için son başvuru 18 Ekim'de

Kartal’da binanın çatısı alev alev yandı

Kartal’da bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken, ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Asayiş 01.10.2019, 14:56 01.10.2019, 15:02
Kartal’da binanın çatısı alev alev yandı

Kartal’da bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken, ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay Kartal Balkan Caddesi üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevler binadan yükselirken, kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın söndürülürken, ev sahibi dumandan hafif şekilde etkilendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#istanbul #yangın #asayiş #kartal
Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@