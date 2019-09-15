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Kartal’da markette gaspçı dehşeti
Kartal’da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı.
Asayiş 15.09.2019, 13:17 15.09.2019, 13:44
Kartal’da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı.
Gasp anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuru sıkı olduğu belirlenen silahı kasiyere doğrultan zanlı, paraları alıp kaçıyor.
(İHA)
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