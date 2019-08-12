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Kartal’da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü

Kartal’da otluk alanda yangın çıktı. Yangın, otluk alanın yanındaki Yediemin otoparkına sıçramadan söndürüldü.

Asayiş 12.08.2019, 15:47
Kartal’da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü

Kartal’da otluk alanda yangın çıktı. Yangın, otluk alanın yanındaki Yediemin otoparkına sıçramadan söndürüldü.

Kartal’da saat 14.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını Yediemin otoparkına sıçramadan kontrol altına aldı. İtfaiyenin yanı sıra otopark görevlileri de yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu.

(Halit Arslan/İHA)
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