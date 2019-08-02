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Kasımpaşa’da bıçaklı kavga
İstanbul Kasımpaşa’da çıkan kavgada bir kişinin bıçaklandığı anlar kameralara yansıdı.
Asayiş 02.08.2019, 11:47 02.08.2019, 11:54
İstanbul Kasımpaşa’da çıkan kavgada bir kişinin bıçaklandığı anlar kameralara yansıdı.
Olay, önceki gün Kasımpaşa Camikebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taraflar cadde üzerinde tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavga esnasında bir şahıs bıçaklanarak yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan, kavga anları bir kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, birkaç kişinin bir kişiye saldırdığı ve yumrukların konuştuğu anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında ise kafede bulunan kişilerin olan biteni korku içinde izlediği görülüyor.
(Emrah Kuş /İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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