Son Dakika
YAŞ Kararları Açıklandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu

Kasımpaşa’da bıçaklı kavga

İstanbul Kasımpaşa’da çıkan kavgada bir kişinin bıçaklandığı anlar kameralara yansıdı.

Asayiş 02.08.2019, 11:47 02.08.2019, 11:54
Kasımpaşa’da bıçaklı kavga

İstanbul Kasımpaşa’da çıkan kavgada bir kişinin bıçaklandığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün Kasımpaşa Camikebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taraflar cadde üzerinde tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavga esnasında bir şahıs bıçaklanarak yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kavga anları bir kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, birkaç kişinin bir kişiye saldırdığı ve yumrukların konuştuğu anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında ise kafede bulunan kişilerin olan biteni korku içinde izlediği görülüyor.

(Emrah Kuş /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kasımpaşa asayiş haberleri #istanbul asayiş haberleri #İstanbul Kasımpaşa #Kasımpaşada bıçaklı kavga
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@