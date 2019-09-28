Kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazara 1’i ağır iki kişi yaralandı. Sürücü ve motosiklette bulunan kardeşi çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenirken, her ikisinde de kask bulunmadığı belirlendi.
Asayiş 28.09.2019, 14:35
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazara 1’i ağır iki kişi yaralandı. Sürücü ve motosiklette bulunan kardeşi çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenirken, her ikisinde de kask bulunmadığı belirlendi.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre asfaltta sürüklenin motosikletin sürücüsü Ali Kaya ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Berke Kaya yaralandı. 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kaya’nın durumunun ciddi olduğu ve hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildiği bildirildi.(İHA)
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