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Kastamonu’da 3 katlı konak yandı
Kastamonu’da üç katlı konağın çatı katında yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında konağın üst katları tamamen yandı.
Asayiş 15.09.2019, 09:15
Kastamonu’da üç katlı konağın çatı katında yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında konağın üst katları tamamen yandı.
Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında emniyet güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafiğinde kontrollü bir şekilde verildiği güzergahta vatandaşlar, ellerinde cep telefonlarıyla yangını görüntülemek istedi. Polis ekipleri, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmakta güçlük çekti.
Öte yandan yangının büyümesi üzerine konakla bitişik bulunan Sosyal Güvenlik Kastamonu İl Müdürlüğü binasının personeli, yangın yerine gelerek tedbir aldı.(İHA)
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