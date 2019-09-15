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Kastamonu’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Asayiş 15.09.2019, 09:17
Kastamonu’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Kastamonu’ya gelen Ahmet Zafer Ergün (73) yönetimindeki 37 AAL 810 plakalı otomobil ile Ufuk Yücebıyık (51) idaresindeki 37 AC 771 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara karayolu Pırlaklar Mevkisinde kavşakta çarpıştı. Kazada Ahmet Zafer Ergün yönetimindeki otomobil, şarampolde takla attı. Kazada sürücüler Ufuk Yücebıyık ve Ahmet Zafer Ergün ile araçta yolcu olarak bulunan Latife Ergün (65) ve Özgür Çağan Aytekin (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi ile çevredeki diğer hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerince polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)
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