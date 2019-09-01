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Kaybolan 6 kişiden haber alınamıyor
Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası’na gitmek isterken kaybolan 6 kişi için başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına ara verildi.
Asayiş 01.09.2019, 22:08
Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası’na gitmek isterken kaybolan 6 kişi için başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına ara verildi.
30 Ağustos tarihinde Küçükçayır Köyü’nde Handüzü Yaylası’na gitmek isteyen, aralarında 12 yaşında bir çocuğunda bulunduğu 6 kişilik ekipten haber alınamıyor.
Çalışmalardan bir sonuç alamayan ekipler, dere çevresindeki ormanlık alanlarda çalışmalarını genişleterek devam ettirdi. Havanın kararmasıyla ve bölgedeki yoğun sis dolayısıyla arama çalışmalarına bugün ara verildi.
Çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.(Kubilay Ateş - Oğuz Bal/İHA)
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