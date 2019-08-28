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Kayınpeder-damat kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eşinden ayrılmak isteyen şahıs ile kayınpederi arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Asayiş 28.08.2019, 22:07
Kayınpeder-damat kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eşinden ayrılmak isteyen şahıs ile kayınpederi arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşlü Çeşme Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar O., kızından ayrılmak üzere olan damadı Cemal G.’yi konuşmak için iş yerine çağırdı. Cemal G. de babası Yusuf Kenan G. ile kayınpederinin iş yerine geldi. Cemal G. ile kızını barıştırmak isteyen kayınpeder Yaşar O., Cemal G.’nin barışmayı kabul etmemesi üzerine damadından üzerine olan evi kızına vermesini istemesi sonrası çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada kimliği öğrenilemeyen bir şahsın kurusıkından bozma silahını çekerek ateşlemesi sonrasında kurşunların isabet ettiği Cemal G., babası Yusuf Kenan G., Yaşar O. ve Peyami Ü. adlı şahıslar yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralılardan Cemal G., babası Yusuf Kenan G. ile Peyami Ü., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Yaşar O. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekiplerince yapılan incelemede 41 ADA 988 plakalı otomobille olay yerinden kaçan ve silahı ateşlediği iddia edilen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

(Samet Kahraman/İHA)
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