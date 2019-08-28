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Kayınpeder-damat kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eşinden ayrılmak isteyen şahıs ile kayınpederi arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Asayiş 28.08.2019, 22:07
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eşinden ayrılmak isteyen şahıs ile kayınpederi arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralılardan Cemal G., babası Yusuf Kenan G. ile Peyami Ü., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Yaşar O. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekiplerince yapılan incelemede 41 ADA 988 plakalı otomobille olay yerinden kaçan ve silahı ateşlediği iddia edilen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.(Samet Kahraman/İHA)
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