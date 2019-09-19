Kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan damat tutuklandı

Pendik’te boşanma aşamasında olduğu eşinin içinde bulunduğu aracın önünü keserek kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan öfkeli damat Murat G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli sorgusunda, “Saldıracağını düşünerek vurdum. Bana yumruk atmaya başladı. Kendisi benden güçlüdür. Canım yanınca ben kendimi kurtarmak amacıyla dudağını ısırmışım. Nasıl ısırdığımı hatırlamıyorum” dedi.

Pendik’te geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, öfkeli koca ile ailesi, evden ayrılan eşinin babasının ve engelli kardeşinin içerisinde bulunduğu aracın önünü keserek kayınpederi ve kayınbiraderine beyzbol sopalarıyla saldırmıştı. Saldırgan aile hem aracın içerisindekilere hem de araca sopalarla art arda vururken, saldırıya maruz kalan baba ve engelli oğlu neye uğradığını şaşırmıştı. Öfkeli damat bu sırada kayınpederinin dudaklarını ısırarak parçalamıştı. Saldırıya uğrayan baba ve oğlu başından ve ağzından yaralanmıştı.

KARDEŞLERİNDEN SONRA SALDIRGAN DAMAT DA TUTUKLANDI

Saldırgan damat Murat G. ve ailesi olay yerinden kaçarken, gözaltına alınan kardeşleri Kadir ve Ferhat G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaydan günler sonra savcılığa gelerek teslim olan süpheli Murat G. ise savcılık sorgusunun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

“NASIL ISIRDIĞIMI DAHİ HATIRLAMIYORUM”

Şüpheli Murat G. ifadesinde olay günü tesadüfen karşılaştıklarını söyleyerek, “Boşanma kararı aldığımız eşim babasının evine döndü. Bir ay önce barışmak için evlerine gittim. Kayınpederim beni ölümle tehdit etti. Olay günü ailemle birlikte kız kardeşime giderken kayınpederim Adil T. bizi görüp küfür etti. Aracı kullanan kardeşim ‘yeter artık’ diyerek direksiyonu kayınpederimin otomobilinin önüne kırdı. Araçtan çıktım. Kayınpederimin elinde tornavida vardı. Saldıracağını düşünerek vurdum. Bana yumruk atmaya başladı. Annem araya girdi. Anneme vurdu. Bana vurmaya başladı. Kendisi benden güçlüdür. O esnada canım yanınca ben kendimi kurtarmak amacıyla dudağını ısırmışım. Nasıl ısırdığımı dahi hatırlamıyorum. Kasten yapmadım, pişmanım. Keşke olay böyle olmasaydı” dedi.

Sorgu işlemleri tamamlanan Murat G.,“cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Gamze Erdemir/İHA)