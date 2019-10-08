Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor
Adıyaman’da ‘Okula gidiyorum’ diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki gencin ailesi, çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.
Asayiş 07.10.2019, 23:57
Adıyaman’da ‘Okula gidiyorum’ diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki gencin ailesi, çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.
Baba Latif ve anne Zeliha Akıncı, “Cuma günü okula gidiyorum diye çıktı ve bir daha da geri dönmedi. O günden bu yana kendisinden haber alamadık. Endişeli bir şekilde bekliyoruz. Bu akşam emniyete gelerek iyi bir haber almak istedik ama ne yazık ki daha bir gelişme yokmuş. Polisler de her yerde arıyor, bizler de her yerde arıyoruz ama daha bulamadık. Ölü mü sağ mı bilmiyoruz, elimiz kolumuz bağlı bir şekilde bekliyoruz” diye konuştular.(İHA)
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