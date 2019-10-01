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Kayıp ortaokul öğrencisi bulundu
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki İzzet Ömer Aslan bulundu.
Asayiş 01.10.2019, 09:02 01.10.2019, 09:22
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki İzzet Ömer Aslan bulundu.
Bir vatandaşın Aslan’ın sosyal medyadaki fotoğrafını görerek polise ihbarda bulunmasının ardından İzzet Ömer Aslan, Karabük Kent Meydanı’nda polis tarafından bulundu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
(Ersin Turan-Yasin Erdem/İHA)
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