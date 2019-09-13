Kaymakamlık sınavında soruları sızdırması ve usulsüzlük iddialarına 83 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılı kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca sınavdan önce ele geçirilerek sızdırılması ve usulsüzlük yapılması iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 165 şahıs hakkında 45 ilde eş zamanlı olarak gözaltı talimatı verildi. Şu ana kadar Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 83 şüpheli gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılı kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca sınavdan önce ele geçirilerek sızdırılması ve usulsüzlük yapılması iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 165 şahıs hakkında 45 ilde eş zamanlı olarak gözaltı talimatı verildi. Şu ana kadar Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 83 şüpheli gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
ÖSYM tarafından yapılan incelemede cevap kağıtlarının bire bir örtüştüğü tespit edilirken etkinlik pişmanlıktan yararlanmak isteyen zanlıların sınav sorularının sızdırılması ile ilgili önemli bilgileri verdikleri öğrenildi. Örgüt evlerinde mülakat sınavı öncesi adaylara takım elbise giydirilerek sınavda çıkan sorular sorularak prova yapıldığı da tespit edildi.
(İHA)
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