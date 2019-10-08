Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kamyonun otomobile çarpıp lunapark bahçesine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Çivi idaresindeki 38 FC 601 resmi plakalı kamyon, Kayseri-Sivas kara yolunun 7. kilometresinde, Mehmet Daştan yönetimindeki 38 TC 676 plakalı otomobile çarparak lunapark bahçesine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, kamyonda bulunan Mehmet Yıldız ve Mahmut Koca ile otomobildeki bir kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.