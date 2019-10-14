Kayseri’de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezine göçmen getirileceği yönünde alınan ihbar sonrasında operasyon yapıldı. Takibe alınan ve göçmenlerin bulunduğu minibüs Kayseri-Malatya karayolu polis noktasında durduruldu. Minibüste 21 Afgan uyruklu göçmen yakalandı.

Yurda kaçak yollardan giren ve üçüncü ülkelere gitmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan T.G., yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

(İHA)