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Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Asayiş 12.09.2019, 17:35 12.09.2019, 17:44
Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bünyan, Kocasinan ve Sarıoğlan ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu H.E.İ., A.M. ve C.E., farklı adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden A.M. sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, H.E.İ. ve C.E.’nin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar neticesinde halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde çalışmalar aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#jandarma ekipleri #asayiş #operasyon #deaş #kayseri
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