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Kayserili işadamından ‘katil devlet’ diyen Nagehan Alçı’ya suç duyurusu

Kayserili işadamı Necmettin Apaydın, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti için ‘katil devlet’ sözlerini kullanan yazar Nagehan Alçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Asayiş 14.10.2019, 14:26 14.10.2019, 15:17
Kayserili işadamından ‘katil devlet’ diyen Nagehan Alçı’ya suç duyurusu

Kayserili işadamı Necmettin Apaydın, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti için ‘katil devlet’ sözlerini kullanan yazar Nagehan Alçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İşadamı Necmettin Apayadın, Kayseri Adalet Sarayı’na gelerek Cumhuriyet Savcılığı’na yazar Nagehan Alçı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılamak’ suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışında İHA’ya açıklamalarda bulunan işadamı Necmettin Apaydın, “Televizyonda Nagehan Alçı’nın Türk milletine yapmış olduğu hakaretten dolayı Alçı halkında dava açılmasını talep ettik. 27 Eylül 2019’da bir televizyon programında Nagehan Alçı ‘devlet şayet katilse ona sonuna kadar katil devlet denir’ sözlerini sarf etmiştir. Türk devleti her daim haklının ve mazlumun yanında yer almıştır. Kocasının da Boşnaklar ile sözlerine bakarsak bu ikilinin Türk milleti ile sorunları var sanırım. Adalete güveniyoruz” diye konuştu.

(AÖ-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#katil devlet #nagehan alçı #Suç Duyurusu #Necmettin Apaydın
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