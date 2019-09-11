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Kaza anı güvenlik kamerasında

Dalaman'da halk arasında ‘Ölüm kavşağı’ olarak adlandırılan Atakent kavşağında öğrenci servis minibüsü ile kamyonun karıştığı kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 11.09.2019, 12:14 11.09.2019, 14:24

Muğla’nın Dalaman ilçesinde halk arasında ‘Ölüm kavşağı’ olarak adlandırılan Atakent kavşağında öğrenci servis minibüsü ile kamyonun karıştığı kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Özel bir koleje ait 48 S 5561 servis minibüsü Atakent kavşağına geldiğinde kavşaktaki diğer araçlar gibi kırmızı ışıkta beklemeye başladı. Yeşil ışığın yanmasının ardından Dalaman’dan Ortaca istikametine hareket eden öğrenci servis minibüsüne Ortaca istikametinden Fethiye istikametine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 48 EG 985 plakalı kamyon çarptı.

Kaza sonrası 18 öğrenci sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Öğrencilerden birisinin durumu ağır olurken, 11 öğrenci ayakta tedavi edildi. 6 öğrenci ise acil servislerde müşahade altında tutuluyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#trafik kazası #Ölüm kavşağı #Dalaman
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