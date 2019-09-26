Kaza yapan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

Esenyurt’ta alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin alkolmetre üflemesini istediği sürücü bu isteği ret etti. Polise zor anlar yaşatan alkollü şahıs, gazetecilere de saldırdı.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Hoşdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen Kadir K. aracıyla Bahçeşehir istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, demir bariyerlere çarptı. Sürücü, kaza nedeniyle hava yastıkları açılan arabadan vatandaşların yardımıyla çıktı. Kazayı gören vatandaşlar olayı polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Kadir K.’ya alkolmetre üfletmek istedi. Alkolmetreyi üflemek istemeyen alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Bu sırada olayı çekmek için kaza yerinde bulunan gazetecilere de saldıran Kadir K. küfür ve tehditler savurdu. Alkolmetreyi üflemeyi ret eden sürücü, alkol testi için hastaneye götürülürken aracı yediemin otoparkına çekildi.

(İHA)