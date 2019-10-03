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Kazada hayatını kaybeden hamile bayan toprağa verildi
Bursa-Ankara Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadın gözyaşları arasında toprağa verildi.
Asayiş 03.10.2019, 18:51
Bursa-Ankara Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadın gözyaşları arasında toprağa verildi.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden Khanıfaİ Bragımova, bugün ikindi namazını müteakip Yeşil Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Hamzabey kabristanına mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.(İHA)
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