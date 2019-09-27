Kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi
Milas’ta saat 16.00 sıralarında Halilbey Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonu önünde sürücüsü Mustafa Ateş (51)’in kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkan 07 MLB 37 plakalı tır, önce yol kenarında park halindeki araçlara ardından ise kaldırımda Karacahisar Mahallesine gitmek için dolmuş bekleyen Seyhan Pınar (58)’a çarparak ölümüne neden olmuştu.
Asayiş 27.09.2019, 19:28
Olay yerine sevk edilen ambulansla Özel bir hastaneye kaldırılan tır şoförü Mustafa Ateş’in de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.(İHA)
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