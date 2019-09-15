Kazadan 2 saat önce otobüsün lastiği patlamış
Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı kazada hurdaya dönen otobüsün olaydan 2 saat önce Gebze yakınlarında patlayan lastiğin değiştirilmesinin ardından yola devam ettiği öğrenildi.
Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı kazada hurdaya dönen otobüsün olaydan 2 saat önce Gebze yakınlarında patlayan lastiğin değiştirilmesinin ardından yola devam ettiği öğrenildi.
Kaza Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu 32. kilometresi Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Barış Gökçe yönetimindeki 34 HS 2100 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıktıktan sonra, şarampolden devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, yolculardan Perinsu Kanak adlı kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 40 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
İstanbul- Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün kazadan 2 saat önce Gebze yakınlarında sol arka lastiklerinden birinin patladığı, lastiğin değiştirilmesinin ardından yola devam edildiği öğrenildi.
Öte yandan şarampole devrilen araç son olarak jandarma ekiplerinin incelemeleri sonucu vinç yardımıyla kaldırılarak trafiğin güvenli bir şekilde akışı sağlandı.(Hayati Kanat/İHA)
|İmsak
|04:57
|Güneş
|06:22
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:06
|Yatsı
|20:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|5
|8. Trabzonspor
|3
|5
|9. Ankaragücü
|3
|5
|10. Antalyaspor
|4
|5
|11. Beşiktaş
|4
|4
|12. Başakşehir
|4
|4
|13. Malatyaspor
|3
|3
|14. Konyaspor
|3
|3
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Keçiörengücü
|4
|8
|3. Hatayspor
|3
|7
|4. Fatih Karagümrük
|3
|7
|5. Altay
|4
|7
|6. Bursaspor
|3
|6
|7. Balıkesirspor
|4
|6
|8. Adana Demirspor
|3
|5
|9. Altınordu
|4
|4
|10. Adanaspor
|3
|4
|11. Osmanlıspor
|3
|4
|12. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Menemen Belediyespor
|3
|4
|15. İstanbulspor
|3
|2
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|4
|7
|8. Everton
|4
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Crystal Palace
|5
|7
|12. Norwich City
|5
|6
|13. Burnley
|5
|5
|14. Sheffield United
|5
|5
|15. Brighton
|5
|5
|16. Bournemouth
|4
|4
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|4
|9
|2. Real Madrid
|4
|8
|3. Athletic Bilbao
|4
|8
|4. Barcelona
|4
|7
|5. Sevilla
|3
|7
|6. Real Sociedad
|4
|7
|7. Levante
|4
|6
|8. Villarreal
|4
|5
|9. Osasuna
|3
|5
|10. Deportivo Alaves
|3
|5
|11. Granada
|3
|4
|12. Celta de Vigo
|3
|4
|13. Real Valladolid
|3
|4
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Real Betis
|3
|3
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|4
|0