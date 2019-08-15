Flaş Haberİşsizlik rakamları açıklandı
Son Dakika
Kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi
Zeytinburnu açıklarında çarpışan gemilerden kuru yük tankeri gün ağarınca olay yerinden çekilirken, kuru yük gemisi ise sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahilde bekletiliyor.
Asayiş 14.08.2019, 09:28 15.08.2019, 14:01
Zeytinburnu açıklarında çarpışan gemilerden kuru yük tankeri gün ağarınca olay yerinden çekilirken, kuru yük gemisi ise sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahilde bekletiliyor.
Ahırkapı açıklarında dün akşam saatlerinde Liberya bandıralı ‘Doric Warrior’ adlı kuru yük gemisi ile Mamma Adam İnresulzadeh isimli tanker bilinmeyen çarpışmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler çalışmalarını sürdürürken, kuru yük tankerinin olay yerinden kaldırıldığı görüldü. Kuru yük gemisi ‘Doric Warrior’ ise, Kıyı Emniyeti ekiplerinin gözetiminde kazanın olduğu yerde bekletiliyor.
Bekletilen kuru yük gemisi havadan görüntülendi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
34°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 15 Ağustos 2019
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:53
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|1
|3
|2. M. United
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. Brighton
|1
|3
|5. Burnley
|1
|3
|6. Tottenham
|1
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Bournemouth
|1
|1
|9. Sheffield United
|1
|1
|10. Crystal Palace
|1
|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|1
|1
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Newcastle
|1
|0
|15. Aston Villa
|1
|0
|16. Norwich City
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Watford
|1
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. West Ham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0