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Kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi (Videolu)
Zeytinburnu açıklarında çarpışan gemilerden kuru yük tankeri gün ağarınca olay yerinden çekilirken, kuru yük gemisi ise sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahilde bekletiliyor.
Asayiş 14.08.2019, 09:28 14.08.2019, 09:34
Zeytinburnu açıklarında çarpışan gemilerden kuru yük tankeri gün ağarınca olay yerinden çekilirken, kuru yük gemisi ise sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahilde bekletiliyor.
Bekletilen kuru yük gemisi havadan görüntülendi.
(İHA)
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