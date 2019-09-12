Son Dakika
Diyarbakır'da orman işçilerine yönelik terör saldırısı
Hain saldırının ardından operasyon başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi’ni telefonla aradı
KKTC’deki patlamalara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
“Şer odaklarının hedefi, Erdoğan'ı siyasetten uzaklaştırmak“
Diyarbakır Kulp'ta hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı
"Faiz kararının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz”
“CNN'in haberi, klasik propaganda“
SPK haftalık bülteni
Bakü-Kapıkule hızlı demir yolu projesinde sona gelindi

Kazdağları’nda çıkan orman yangını söndürüldü

Kazdağları’nda çıkan orman yangını Orman Müdürlüğü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 12.09.2019, 20:57
Kazdağları’nda çıkan orman yangını söndürüldü

Kazdağları’nda çıkan orman yangını Orman Müdürlüğü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları Kumluca mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden orman kulesindeki nöbetçinin ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevli bir helikopter, 3 arazöz ve 2 tanker ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Kısa sürede ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 metrekare alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

(Emrah Elmas/İHA)
Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:50
İkindi 16:23
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@