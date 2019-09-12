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Kazdağları’nda çıkan orman yangını söndürüldü
Kazdağları’nda çıkan orman yangını Orman Müdürlüğü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Asayiş 12.09.2019, 20:57
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları Kumluca mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden orman kulesindeki nöbetçinin ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevli bir helikopter, 3 arazöz ve 2 tanker ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Kısa sürede ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 metrekare alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.(Emrah Elmas/İHA)
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