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Kendisinden ayrılmak isteyen kadını bıçakladı
Samsun’da kendisinden ayrılmak isteyen 3 çocuk annesi sevgilisini sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayan şahıs mahkemece tutuklandı.
Asayiş 04.10.2019, 18:59
Samsun’da kendisinden ayrılmak isteyen 3 çocuk annesi sevgilisini sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayan şahıs mahkemece tutuklandı.
Şüpheli İ.H.Ş., hastanenin yakınında polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan İ.H.Ş., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.(Muhammer Ay/İHA)
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