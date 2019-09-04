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Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitleyip dehşet saçtı
Adana’da annesi ve teyzesinin ikamet ettiği evin kendisine verilmesini isteyen Şayıp Ş. isteği kabul edilmeyince kendini, eski eşini ve oğlunu eve kilitleyip iki katlı binayı ateşe verdi.
Asayiş 04.09.2019, 00:04
Adana’da annesi ve teyzesinin ikamet ettiği evin kendisine verilmesini isteyen Şayıp Ş. isteği kabul edilmeyince kendini, eski eşini ve oğlunu eve kilitleyip iki katlı binayı ateşe verdi.
Evden çıkmamak için direnen Şayıp Ş. bulunduğu evin balkonundan başka bir evin damına atladı. Atladığı evin damında bir süre bekleyen Şayıp Ş. daha sonra tekrar yaktığı eve girdi. Evden zorla çıkarılan Şayıp Ş., eski eşi ve oğlu 5 Ocak Polis Merkezine götürüldü. Ev itfaiye ekiplerince söndürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(İHA)
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