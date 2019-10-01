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Kestane toplamaya giden 3 kişi uçurumdan düştü

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kestane toplamaya giden 3 kişi uçurumdan düştü. İlk belirlemelere göre, uçuruma düşen 3 kişiden 1’i öldü. 1 kişinin yaralandığı olayda 1 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Asayiş 01.10.2019, 14:26 01.10.2019, 14:35
Kestane toplamaya giden 3 kişi uçurumdan düştü
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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kestane toplamaya giden 3 kişi uçurumdan düştü. İlk belirlemelere göre, uçuruma düşen 3 kişiden 1’i öldü. 1 kişinin yaralandığı olayda 1 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Olay, Kocaali ilçesi Şerbetpınarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişi kestane toplamak için arazi tipi bir araçla ormanlık alana geldi. Burada yollarına yaya olarak devam etmek isteyen 3 kişi ormanlık alanda kestane toplamaya çıktı. Kestane toplamak isteyen 3 kişi uçuruma düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerden yaralı olarak kurtarılan Y.E., ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı. Düşme sonucu 54 yaşındaki Sadettin Karahan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. A.K. isimli şahıs ise kayboldu. AFAD ekipleri olay yerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

(Remzi Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Kestane #Kocaeli #asayiş #sakarya
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