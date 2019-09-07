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Kılıçdaroğlu’na yumurta atıldı, polis bir kişiyi gözaltına aldı
Aydın ve ilçelerindeki iki günlük programının son durağında Kuşadası’na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’a Kuşadası’nda bir kişi yumurta attı.
Asayiş 07.09.2019, 20:53
Kuşadası Belediye önünde toplanan kalabalığa konuşan Kılıçdaroğlu ezan okunurken konuşmasına ara verdi. Tam bu esnada bir kişi tarafından Kılıçdaroğlu’na yönelik yumurta fırlatıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu’na isabet etmezken, polis kimliği henüz açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı.(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)
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