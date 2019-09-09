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Kılıçdaroğlu’na yumurta fırlatan kişi adli kontrol şartıyla serbest
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yaptığı kürsüye yumurta fırlatan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Asayiş 08.09.2019, 18:48 09.09.2019, 09:11
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yaptığı kürsüye yumurta fırlatan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kuşadası’nda dün belediyeyi ziyaretinin ardından belediye önünde vatandaşlara hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na İ.Ö. isimli bir kişi yumurta fırlatmıştı. Kılıçdaroğlu’nun isabet almadığı yumurtalı saldırının ardından polis tarafından gözaltına alınan İ.Ö., hakim karşısına çıktı. 40 yaşındaki İ.Ö. mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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