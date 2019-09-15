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Kılıçtan kelepçeye, bıçaktan muştaya yüzlerce suç aleti...
Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görev yapan ekipler tarafından farklı noktada yapılan aramalarda 8 ayda 568 kesici-delici alet ve 35 silah ele geçirildi.
Asayiş 15.09.2019, 12:09
Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görev yapan ekipler tarafından farklı noktada yapılan aramalarda 8 ayda 568 kesici-delici alet ve 35 silah ele geçirildi.
UlaşımPark Terminal Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası birlikte önlemler alarak kaçak pişmaniye satışının da önüne geçti. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 10 bin 250 paket kaçak pişmaniye ele geçirildi. Sağlıksız, merdiven altı ürünlerin otogarda satılmasına müsaade etmeyen terminal yönetimi, yolcuların güvenliğini sağlarken sağlıksız ürünlerin satışını da engelledi.(Cihan Atik/İHA)
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