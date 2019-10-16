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Kilis'te indikleri kuyudan ineği kurtarmak isterken gazdan etkilenen 3 kişi öldü

Kilis'te indikleri kuyuda gazdan etkilenen 3 kişi öldü

Asayiş 16.10.2019, 01:05 16.10.2019, 01:11 Emir Yılmaz
Kilis'te indikleri kuyudan ineği kurtarmak isterken gazdan etkilenen 3 kişi öldü

Kilis'te indikleri kuyuda gazdan etkilenen 3 kişi öldü

KİLİS (AA) - Kilis'te kuyuya düşen ineği kurtarmak isterken gazdan etkilenen baba- oğul ile bir komşuları öldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çilolar köyünde Dede Yıldırım (51) oğlu Yunus Yıldırım (22) ve Mehmet Devran (41) evlerinin bahçesindeki kuyuya düşen ineği kurtarmak için yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki kuyuya indi.

Kuyuya girenlerin baygınlık geçirmesi üzerine yakınları, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından baba ve oğul ile komşuları Devran'ı dışarı çıkardı.

Sağlık ekipleri söz konusu 3 kişinin öldüğünü belirledi. Kuyuda biriken gazdan hayatını kaybettiği tahmin edilen 3 kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

#inek #gaz #zehirlenme #ölüm haberleri #kilis
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