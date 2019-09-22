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Kıran Operasyonu’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığının yürüttüğü Kıran Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Asayiş 22.09.2019, 21:20 22.09.2019, 21:59
Kıran Operasyonu’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığının yürüttüğü Kıran Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Kıran Operasyonu kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Mardin’in Nusaybin ilçesinde ele geçirilen mühimmatları duyurdu. Komutanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kıran 2 Operasyonu kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin’de gerçekleştirilen operasyonda, 2 füze ateşleyicisi, 2 Biksi makineli tüfek, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 M16 piyade tüfeği, 6 RPG7 roketatar, 16 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

#mühimmat #kıran operasyonu #jandarma #nusaybin
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