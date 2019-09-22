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Kırıkkale OSB’de fabrikada yangın

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Asayiş 22.09.2019, 14:51 22.09.2019, 20:38
Kırıkkale OSB’de fabrikada yangın

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale OSB’de özel bir şirkete ait geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdüren ekiplere iş makineleri de destek veriyor.

(İHA)

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