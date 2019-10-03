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Kırıkkale’de koyun sürülerine kurt saldırdı, 10 koyun telef oldu
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesindeki bir çiftçiye ait mandıradaki sürüye kurtların saldırması sonucu 10 koyun telef oldu.
Asayiş 02.10.2019, 19:14 03.10.2019, 09:07
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesindeki bir çiftçiye ait mandıradaki sürüye kurtların saldırması sonucu 10 koyun telef oldu.
(İHA)
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