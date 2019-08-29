Kırıkkale’de OSB’de patlama: 4 yaralı
Kırıkkale’de Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan zift üretim tesisinde tanker kapağının patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale’de Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan zift üretim tesisinde tanker kapağının patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Patlama sonrası olay yerine gelen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu tesis de incelemelerde bulundu. Vali Sezer, "Burada tamamen petrol tankerindeki kapağındaki sıkışmadan kaynaklanan bir basınç söz konusu patlama yok. Bu basınç nedeniyle 4 tane arkadaşımız da hafif yaralandı. Onlarında şuanda hastanede tedavileri yapılıyor. Çok şükür ucuz atlatılmış bir kaza" dedi.
Şantiye görevlisi Emin Bal ise, "Sıcak asfalt patladı. Tankerin kapağını açarken oldu. Bende yan tarafta güvenlik görevlisiyim. Gördüm ve direk 112’yi aradım" şeklinde konuştu.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(Hasan Ay/İHA)
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