Son Dakika
“Elimi Bırakma“ dizisinin yeni sezonu başladı
Azez’de petrol tankeri patladı: 2 yaralı
İzmir'deki silahlı kavgada 2 Suriyeli yaralandı
Kapalıçarşı'da altın
12 Dev Adam, Yeni Zelanda’ya 102-101 kaybetti
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Fildişi Sahili: 63 - Polonya: 80
Gülle, "ABD pazarında önemli potansiyelimiz var"
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Porto Riko: 67 - Tunus: 64
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Güney Kore: 66 - Nijerya: 108
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Angola: 84 - Filipinler: 81

Kırkağaç’ta işçi midibüsü otomobil ile çarpıştı: 6 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Asayiş 09.09.2019, 21:56
Kırkağaç’ta işçi midibüsü otomobil ile çarpıştı: 6 yaralı
banner63

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Soma istikametinden Akhisar yönüne gitmekte olan A.S’nin idaresindeki 10 AAP 488 plakalı işçi midibüsü ile ara yoldan ana yola çıkan Y.T.K’nin kullandığı 34 TB 7072 plakalı otomobil, Kırkağaç ilçesi kavun kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar S.T, A.S, M.K, Y.S.K, O.A ve M.Ö 112 acil ambulansları ile Kırkağaç ve Soma Devlet Hastanelerine götürüldü.

Yaralılardan S.T, A.S, M.K ve Y.T.K Kırkağaç Devlet Hastanesine, O.A ve M.Ö ise Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kazaya müdahale ederek güvenliği sağlarken, araçlar çekicinin gelmesiyle yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten seyreden trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

(İHA)
Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@