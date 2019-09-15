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Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, motosikletlere çarptı: 4 yaralı
Kilis’te kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Asayiş 15.09.2019, 20:26 15.09.2019, 20:37
Kilis’te kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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