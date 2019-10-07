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Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK’nın Kandil’deki operasyonunda, PKK’nın kadın yapılanmasından sorumlu KJK’nın başındaki Bese Erzincan kod adlı Ayfer Kordu isimli terörist etkisiz hale getirildi.
Asayiş 07.10.2019, 10:34 07.10.2019, 10:45
MİT ve TSK’nın Kandil’deki operasyonunda, PKK’nın kadın yapılanmasından sorumlu KJK’nın başındaki Bese Erzincan kod adlı Ayfer Kordu isimli terörist etkisiz hale getirildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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