Son Dakika
Ege Bölgesi’nin ihracata katkısı 5 milyon dolar
Rizespor'da hedef 3 puan ve moral
Irak’ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor
Cerablus’ta patlama
Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu
Güneysu Spor ilk galibiyetini almak istiyor

Kırmızı listede aranan Dersim sorumlusu terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 4 milyon TL ödülle “Kırmızı Liste’de” aranan sözde Dersim saha sorumlusu “Çiçek Kurtalan” kod adlı Ayten Ene’nin etkisiz hale getirildiğine yer verildi.

Asayiş 05.10.2019, 12:41 05.10.2019, 12:47
Kırmızı listede aranan Dersim sorumlusu terörist öldürüldü
banner63

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 4 milyon TL ödülle “Kırmızı Liste’de” aranan sözde Dersim saha sorumlusu “Çiçek Kurtalan” kod adlı Ayten Ene’nin etkisiz hale getirildiğine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlardan 4 milyon TL ödülle “Kırmızı Liste’de” yer alan sözde Dersim saha sorumlusu “Çiçek Kurtalan” kod adlı Ayten Ene olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle “Gri Liste’de” yer alan “Dilgeş” kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi.

(İHA)

#Ayten Ene #İÇİŞLERİ Bakanlığı #kırmızı liste #operasyon
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 7 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Antalyaspor 7 11
5. Malatyaspor 7 10
6. Trabzonspor 6 9
7. Sivasspor 6 9
8. Konyaspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Eibar 8 9
10. Valencia 7 9
11. Real Valladolid 7 9
12. Real Betis 8 9
13. Levante 7 8
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@