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Kıyma çekme tartışması yüzünden kasaplar arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı

Kastamonu’da merkeze bağlı Subaşı köyünde iki kasap arasında kıyma çekme yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Asayiş 11.08.2019, 21:36
Kıyma çekme tartışması yüzünden kasaplar arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı

Kastamonu’da merkeze bağlı Subaşı köyünde iki kasap arasında kıyma çekme yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kastamonu’da merkeze bağlı Subaşı köyü meydanında iddialara göre kıyma çekme meselesi yüzünden kasaplık yapan Terzi ve Civelekoğlu aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada Abdullah Terzi (41), Ecevit Terzi (45), Alaattin Terzi (46) ve Adem Civelekoğlu (40) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri ile özel araçlarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Adem Civelekoğlu ile Alaattin Terzi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan ailenin yakınları hastaneye gelerek sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri, köy meydanında geniş güvenlik önlemleri alarak incelemede bulundu. Özel Hareket Polislerinin de destek verdiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
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