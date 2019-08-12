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Kıyma çekme tartışması yüzünden kasaplar arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı
Kastamonu’da merkeze bağlı Subaşı köyünde iki kasap arasında kıyma çekme yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Asayiş 11.08.2019, 21:36
Kastamonu’da merkeze bağlı Subaşı köyünde iki kasap arasında kıyma çekme yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Öte yandan ailenin yakınları hastaneye gelerek sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri, köy meydanında geniş güvenlik önlemleri alarak incelemede bulundu. Özel Hareket Polislerinin de destek verdiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.(İHA)
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