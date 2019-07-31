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Kız arkadaşını tabanca ile öldüren şahıs yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını tabanca ile öldüren şahıs, kaçtığı otomobille birlikte Kırşehir’de yakalandı.

Asayiş 31.07.2019, 23:19
Kız arkadaşını tabanca ile öldüren şahıs yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını tabanca ile öldüren şahıs, kaçtığı otomobille birlikte Kırşehir’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Özkan O. (36), yaklaşık 4 aydır görüştüğü Gülay Ş. (27) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Özkan O., yanında bulundurduğu tabanca ile Gülay Ş.’ye ateş etti. Vücuduna aldığı 4 mermi ile ağır yaralanan Gülay Ş., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Gülay Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan Özkan O.’yu yapılan çalışma sonucu Kırşehir’in Mucur ilçesi girişinde yakaladı. Yapılan aramada suç aleti de ele geçirildi. Özkan O., işlemler için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(Turan Bulut/İHA)
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