Flaş HaberLiderlerin bayram programı
Son Dakika
Kızılırmak’ta kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu
Kırıkkale’de ırmağın kenarına düşen terliği almak için suya kapılan küçük çocuğun cesedi 6 saatte bulundu.
Asayiş 11.08.2019, 23:59
Kırıkkale’de ırmağın kenarına düşen terliği almak için suya kapılan küçük çocuğun cesedi 6 saatte bulundu.
Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesindeki parkta arkadaşlarıyla birlikte oynarken Kızılırmak’ın kenarına düşen terliği almak için dengesini kaybedip suya kapılan Afganistan uyruklu Sahıl Watan Dost (11), arama çalışmaları gece saatlerinde de devam etti. Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerince Kızılırmak’ta yapılan 6 saatlik arama çalışmalarında küçük çocuğun cesedi düştüğü yerden 700 metre ileride bulundu.
Karaya çıkartılan ceset Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(İHA)
18°
açık
Namaz Vakti 12 Ağustos 2019
|İmsak
|04:14
|Güneş
|05:50
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|1
|3
|2. M. United
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. Brighton
|1
|3
|5. Burnley
|1
|3
|6. Tottenham
|1
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Bournemouth
|1
|1
|9. Sheffield United
|1
|1
|10. Crystal Palace
|1
|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|1
|1
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Newcastle
|1
|0
|15. Aston Villa
|1
|0
|16. Norwich City
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Watford
|1
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. West Ham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0