Kızılırmak’ta kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu

Kırıkkale’de ırmağın kenarına düşen terliği almak için suya kapılan küçük çocuğun cesedi 6 saatte bulundu.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesindeki parkta arkadaşlarıyla birlikte oynarken Kızılırmak’ın kenarına düşen terliği almak için dengesini kaybedip suya kapılan Afganistan uyruklu Sahıl Watan Dost (11), arama çalışmaları gece saatlerinde de devam etti. Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerince Kızılırmak’ta yapılan 6 saatlik arama çalışmalarında küçük çocuğun cesedi düştüğü yerden 700 metre ileride bulundu.

Düştüğü yerden 700 metre aşağıdaki ağacın altına takılı bir vaziyette bulduklarını belirten dalgıç Emin Acar, "Küçük çocuğun yukarı adalar bölgesinden suya düştüğünü ve çağlayan bölgesinde aşağı kaydığını söylediler. İlk geldiğimizde görgü şahitlerini dinledik görmüştür diye daha sağlık bilgi alalım dedik. Çağlayan bölgesinden köprüye doğru yüzeysel ve tüplü arama yaptık. Çok aşırı akıntı olduğundan dolayı sabah ki aramalarımız boşa çıktı. Akşam hava karardığında tekrar arayalım belki bir yere takılmıştır diye arkadaşla tekrar girdik. Düştüğü bölgeden 700 metre aşağıdaki ağacın altına girmiş. O şekilde çocuğu bulduk, çıkarttık" şeklinde konuştu.

Karaya çıkartılan ceset Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)