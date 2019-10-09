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Kızıltepe ve Nusaybin’de okullar yarın tatil

Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde 1 gün süreyle okullar tatil edildi.

Asayiş 09.10.2019, 21:00
Kızıltepe ve Nusaybin’de okullar yarın tatil

Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde 1 gün süreyle okullar tatil edildi.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Harekat sebebiyle Nusaybin ilçe merkezi Kızıltepe’nin Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde 1 gün olmak üzere okullar tatil edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Nusaybin merkez ilçemiz Kızıltepe Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde 10 Ekim 2019 tarihinde 1gün süreli okullar tatil edilmiştir” denildi.

(İHA)
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