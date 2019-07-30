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Kızıltepe’de alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 2’si çocuk 3 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Asayiş 29.07.2019, 23:27 29.07.2019, 23:37
Kızıltepe’de alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 2’si çocuk 3 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, Kızıltepe’nin Küçükayrık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.M. (35) vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Olayda eşinin bıçaklandığını görerek müdahale etmek isteyen A.M.’nin eşi Y.A. ve isimleri öğrenilmeyen 2 çocuk da bıçak darbeleriyle yaralandı. Ağır yaralanan A.M. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden A.M.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

(İHA)

#2si çocuk 3 yaralı #Kızıltepede alacakverecek kavgası: 1 ölü
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