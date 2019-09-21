Son Dakika
Kızıltepe’de cezaevi firarisi yakalandı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde cezaevi firarisi araçla kaçarken yakalandı. Söz konusu şahıs gözaltına alınarak polis merkez amirliğini götürüldü.
Asayiş 21.09.2019, 10:21
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde cezaevi firarisi araçla kaçarken yakalandı. Söz konusu şahıs gözaltına alınarak polis merkez amirliğini götürüldü.
ARANMASI OLAN 7 KİŞİ YAKALANDI
Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Kızıltepe genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde M.S.Ç.., H.Ö., V.D., Ö.K., M.B., B.B., Z.G’yi gözaltına aldı. Aralarında kesinleşmiş hapis cezaları olan şahısların emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edildiği öğrenildi.(Selman Güneş/İHA)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:29
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Denizlispor
|5
|8
|3. Çaykur Rizespor
|4
|8
|4. Fenerbahçe
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Ankaragücü
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Antalyaspor
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Keçiörengücü
|5
|9
|4. Hatayspor
|4
|8
|5. Fatih Karagümrük
|4
|8
|6. Altay
|5
|8
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Balıkesirspor
|5
|7
|9. Erzurum BB
|5
|7
|10. Osmanlıspor
|5
|7
|11. Adana Demirspor
|4
|6
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Norwich City
|6
|6
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Villarreal
|5
|8
|4. Real Madrid
|4
|8
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Barcelona
|4
|7
|7. Granada
|4
|7
|8. Levante
|5
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Betis
|5
|5
|13. Real Valladolid
|5
|5
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız