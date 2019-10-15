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Kızıltepe’ye atılan havan topu nedeni ile 2 sivil şehit oldu
Terör örgütü YPG mensuplarınca Suriye’den Kızıltepe’ye atılan havan topları sonucu 2 sivil şehit oldu.
Asayiş 15.10.2019, 13:15 15.10.2019, 14:33
Terör örgütü YPG mensuplarınca Suriye’den Kızıltepe’ye atılan havan topları sonucu 2 sivil şehit oldu.
Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca Kızıltepe ilçesi Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 vatandaşın vefat ettiği, 12 vatandaşın da yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi.
(Selman Güneş/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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